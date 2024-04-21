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Политика 21 апреля 2024 20:40

СМИ: Россия имеет все ресурсы для победы в конфликте на Украине

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У России есть весь объем нужных ресурсов, чтобы нанести «последний удар» для поражения Киева. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

Авторы материала утверждают, что поражение в случае нанесения удара будет сокрушительным. Такой исход подорвал бы доверие к политикам Европы и США, став для них наихудшим фоном. Журналисты предполагают, что, если Запад обратиться к дипломатии и исправит столь катастрофическую траекторию развития ситуации на Украине – это будет рационально.

В СМИ подчеркивают, что, если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то «с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу докладывал, что с начала 2024-го ВСУ потеряли свыше 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. единиц различного вооружения. Он также подчеркнул, что украинские вооруженные силы после провала контрнаступления, которое было летом, безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но ВС РФ теснят украинцев на западном направлении.

#СМИ #СВО #Россия #Украина
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