СМИ: Российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

Власти Литвы запретили въезд в страну российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабибу Шарипову), концерты которых были запланированы ранее. Об этом сообщает национальное радио LRT.

Соответствующее решение принял Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы. Теперь Королева и Шарипов не смогут посещать эту балтийскую страну до 21 января 2027 года.

Концерт Хабиба должен был состояться сегодня вечером в Вильнюсе, выступление отменено. Прилетевший в Хельсинки артист уже прошел паспортный контроль, но его не пустили в самолет.

«Мы получили письмо о том, что лицо нежелательно в Литве. Как аргумент — концерт для детей, проходивший в Севастополе. Нам только сегодня об этом стало известно», — прокомментировал ситуацию представитель организаторов концерта Марек Гурнович.

В пятницу, 21 января, обращение в Министерство иностранных дел с просьбой запретить въезд российских певца и певицы из-за их выступлений в Крыму направили председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис, отмечает ТАСС.

Ранее в число нежелательных лиц в Литве были включены российские артисты Олег Газманов, Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) и Филипп Киркоров. Последний пытался обжаловать это решение в судебном порядке, но не добился успеха.

Литва, как и многие другие страны, не признает произошедшее в 2014 году присоединение Крыма к России.