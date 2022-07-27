СМИ: Российские ВКС применили новый авиационный разведывательный комплекс на Украине

Российские военные впервые применили новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34 в ходе военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Разведывательные комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС за счет новейших подвесных контейнеров разведки, пояснил источник агентства.

На бомбардировщиках используются контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Это позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному.

Универсальные контейнеры разведки созданы в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которая предполагает расширение боевых возможностей бомбардировщиков Су-34. Этот самолет поражает наземные, надводные и воздушные цели днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях и способен нести до восьми тонн вооружения.

Россия проводит на Украине военную спецоперацию с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.