СМИ: Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки ЕС

Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур в регионе. По его данным, деньги направлялись от стран Запада и шли через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии.

«Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии», — заявил собеседник агентства.

По его словам, средства отправлялись исполнителю через волонтерские организации, которые использовали гуманитарные коридоры. «Спящая агентура» передавала данные о проделанной работе с помощью спутниковой связи. Деньги злоумышленники забирали из специальных тайников.

Напомним, Херсонская область перешла под контроль России в марте 2022 года. 30 сентября в Кремле с участием Президента Владимира Путина прошла церемония подписания договоров о включении региона, а также Запорожской области, ДНР и ЛНР в состав России.