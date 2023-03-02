СМИ: Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в ЛНР

На одном из участков фронта в Луганской народной республике российские десантники ведут наступательные действия. В ходе атаки парашютно-десантная рота обнаружила с помощью тепловизора и поразила группу противника численностью до десяти человек, пишет РИА Новости со ссылкой на командира бронегруппы.

«Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении», – сказал агентству командир с позывным «Двенадцатый».

По его словам, сейчас пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Броневая группа при этом должна подавлять противника огнем.

Накануне сообщалось, что при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР.

Военную спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.