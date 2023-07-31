СМИ: Росавиация запретила сотрудникам использовать айфон для работы

Сотрудникам Росавиации запрещено использовать айфон в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

«Запретили», — сказал собеседник, отметив, что такой же запрет действует во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (курирует работу диспетчеров), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).

В Росавиации не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования айфон в служебных целях. Запрет был введен в Минпромторге и Ростехе, о планах отказаться от американских смартфонов заявляли также в Минцифры.