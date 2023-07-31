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СМИ: Росавиация запретила сотрудникам использовать айфон для работы
Сотрудникам Росавиации запрещено использовать айфон в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
«Запретили», — сказал собеседник, отметив, что такой же запрет действует во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (курирует работу диспетчеров), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).
В Росавиации не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования айфон в служебных целях. Запрет был введен в Минпромторге и Ростехе, о планах отказаться от американских смартфонов заявляли также в Минцифры.
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