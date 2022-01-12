СМИ: Решение о трансфере Кучаева в «Рубин» будет принимать гендиректор ЦСКА Роман Бабаев

Решение о трансфере Константина Кучаева в «Рубин» будет принимать лично генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, который не советовался с тренерским штабом команды. Об этом пишет Metaratings.

При этом Кучаев уже договорился об условиях личного контракта с казанцами, осталось лишь решить вопрос между клубами.

Стоимость игрока оценивается в 4 млн евро, его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне 23-летний Кучаев принял участие в 13 матчах и заработал одну желтую карточку.