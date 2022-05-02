СМИ: «Реал» ведет переговоры с игроком УНИКСа Хезоньей

Ведущая испанская спортивная газета Marca сообщает, что мадридский «Реал» ведет переговоры с хорватским форвардом УНИКСа Марио Хезоньей.

У лидера УНИКСа контракт с казанским клубом по системе «1+1», поэтому, считают испанцы, скорее всего он покинет Казань этим летом. Ранее Марио выступал в Испании за «Барселону».

В нынешнем сезоне Хезонья, выступая за УНИКС в Единой лиге ВТБ, набирает 18,0 очка, 7,0 подбора и 3,3 передачи. Ранее в Евролиге хорват также был одним из лучших игроков турнира.

УНИКС оформил выход в полуфинал плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ, и в серии до 3 побед встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч пройдет на берегах Невы 6 мая. В казанском клубе не скрывали своих планов оставить у себя Хезонью.