Американская разведгруппа и военные пессимистично оценили перспективы украинской армии в Курской области и Донбассе. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным авторов статьи, ВС РФ смогли распределить свои силы и оказать давление на ВСУ сразу на нескольких фронтах — с одной стороны, российская армия наступает в Донбассе, с другой — отражает украинское вторжение в Курскую область.

Причем Россия неуклонно набирает силу и в Курске, и в Донбассе, говорится в материале.

В свою очередь, отмечают зарубежные журналисты, власти Киева не могут решить ситуацию с дефицитом личного состава ВСУ.