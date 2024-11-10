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Политика 10 ноября 2024 21:27

СМИ: Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ в Курской области

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Американская разведгруппа и военные пессимистично оценили перспективы украинской армии в Курской области и Донбассе. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным авторов статьи, ВС РФ смогли распределить свои силы и оказать давление на ВСУ сразу на нескольких фронтах — с одной стороны, российская армия наступает в Донбассе, с другой — отражает украинское вторжение в Курскую область.

Причем Россия неуклонно набирает силу и в Курске, и в Донбассе, говорится в материале.

В свою очередь, отмечают зарубежные журналисты, власти Киева не могут решить ситуацию с дефицитом личного состава ВСУ.

#США #разведка #всу #Курская область
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