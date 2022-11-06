СМИ рассказали, почему Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьера

Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров, сообщает The Observer.

Издание выяснило имеющиеся переговоры Джонсона с крупными агентствами Endeavour, под управлением американского бизнесмена Ари Эмануэля, и HWA Гарри Уокера. По информации The Observer, представители Эмануэля намекнули Джонсону, что при нынешнем положении дел его доходы измеряются 20 млн фунтов в год. Но после проигрыша Риши Сунаку они сократятся, как минимум, вдвое.

С момента ухода с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс основными кандидатами на должность стали бывший глава Минфина страны Риши Сунак и предыдущий премьер Борис Джонсон. Однако Джонсон позже отказался выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров.

В результате Сунак стал третьим британским премьером за год.