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Официальная хроника
30 декабря 2022  21:24

СМИ рассказали, что пожелал Путину в Новом году Президент Сирии

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Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обменялись поздравительными телеграммами в преддверии Нового года. В 2023-м сирийский лидер пожелал РФ успехов, постоянного развития и процветания, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

«Президент Башар Асад и российский Президент Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года. Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успехи, постоянное развитие и процветание», — отмечается в сообщении.

Асад добавил, что Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом и поддерживает ее стремление сохранить целостность государства. По его мнению, эта позиция отражает принципы и ценности Москвы.

#Сирия #поздравление #Владимир Путин
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