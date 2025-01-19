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Политика 19 января 2025 19:46

СМИ раскрыли подробности о прямой линии Путина с жителями Украины

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Президент России Владимир Путин в 2004-м провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы украинцев из центра Киева, с улицы Банковая. Недавно российские СМИ раскрыли новые подробности этого диалога, сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Прямая линия Путина с Украиной. Ответы на вопросы украинцев из центра Киева, с улицы Банковая. Новые неизвестные подробности», - говорится в анонсе.

Согласно опубликованному тексту, россияне смогут узнать новые факты о проведенной прямой линии 19 января в 22:30 по мск в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».

#Владимир Путин #Украина #прямая линия
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