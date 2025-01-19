Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ раскрыли подробности о прямой линии Путина с жителями Украины
Президент России Владимир Путин в 2004-м провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы украинцев из центра Киева, с улицы Банковая. Недавно российские СМИ раскрыли новые подробности этого диалога, сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
«Прямая линия Путина с Украиной. Ответы на вопросы украинцев из центра Киева, с улицы Банковая. Новые неизвестные подробности», - говорится в анонсе.
Согласно опубликованному тексту, россияне смогут узнать новые факты о проведенной прямой линии 19 января в 22:30 по мск в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»