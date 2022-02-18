СМИ: Пропавший 13 февраля челнинец нашелся

Житель Набережных Челнов Рамис Мингалиев, пропавший 13 февраля, найден живым. Об этом газете «Шәһри Чаллы» сообщила мать мужчины.

Родные и полиция искала Рамиса Мингалиева в течение пяти дней, к поисковым работам также подключились волонтеры. 13 февраля он ушел от друзей и до дома не добрался.

В пятницу сотрудники полиции обнаружили мужчину на одной из улиц города. Он был не в состоянии говорить, рассказала мама мужчины, добавив, что сейчас его надо «помыть, покормить и дать ему отдохнуть».