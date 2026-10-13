Прокуратура не усмотрела мошенничества при организации концерта Канье Уэста

Прокуратура не увидела признаков мошенничества при организации выступления рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге. Об этом заявил представитель компании организатора Say Agency Александр Панин, передает ТАСС.

«По результатам проверки прокуратуры преступлений в виде мошенничества обнаружено не было», – сообщил он федеральному агентству.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке, уточнив, что не является организатором мероприятия, а договора аренды стадиона не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

Позднее, 18 сентября, с сайта тура Канье Уэста пропало упоминание выступления в России. Организатор концерта, агентство Say Agency, признало отмену только 30 сентября. Россияне, купившие билеты, надеются вернуть свои деньги через суд (иски поданы в Петербурге, Москве и Воронеже). Была инициирована прокурорская проверка. Сообщалось, что организаторам может грозить до десяти лет тюрьмы за мошенничество.