СМИ: Производители кисломолочной продукции заявили о проблемах при закупке закваски

Российские производители кисломолочной продукции столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом. Об этом говорится в письме члена Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Сергея Лисовского, адресованного министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, пишет газета «Известия».

Сейчас из Дании, Болгарии, Италии и других государств ввозится 80% используемой в стране закваски. Из-за санкций иностранные контрагенты иногда отказываются работать с российскими предприятиями. Имеющихся запасов хватит максимум на полгода, а мощностей отечественных заводов, производящих закваску, может оказаться недостаточно.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — констатировал парламентарий.

В связи с этим, по словам Лисовского, производители просят предусмотреть дополнительные меры господдержки для отрасли. Депутат предложил министру рассмотреть такую возможность, чтобы они переходили на российское оборудование и сырье.

По оценке участников рынка, Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в производстве других видов кисломолочной продукции зависимость от импорта высока. Сейчас доставка товаров из Европейского Союза подорожала в несколько раз, а время транспортировки увеличилось.

В самом Минсельхозе еще не получили обращение депутата. Вместе с тем в ведомстве заявили, что «у отечественных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов», а логистические сложности решаются за счет поиска альтернативных поставщиков и изменения маршрутов импорта.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.