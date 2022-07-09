СМИ: Президент Германии потребовал от Зеленского объяснить отмену его визита в Киев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер «в жесткой форме» потребовал объяснений от украинского лидера Владимира Зеленского по поводу отмены его визита в Киев, пишет сообщает Spiegel.

После дипломатического скандала Берлин принял все усилия, чтобы урегулировать ситуацию, в том числе организовал телефонный разговор политиков. В разговоре со своим украинским коллегой Штанмайер получил приглашение в Киев, однако переговоры привели «к очередному скандалу», пишет издание.

Зеленский назвал отмену визита политика в Киев «крупным недоразумением». Однако в ответ Штайнмайер потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем переходить к планированию следующего. Инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, говорится в материале.

Сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули изданию, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.

Напомним, в апреле Штанмайер планировал посетить Киев с визитом, однако в этом ему было отказано из-за якобы тесных связей с Россией. На фоне этого приезжать в Киев отказался канцлер Германии Олаф Шольц, за что украинский посол Андрей Мельник назвал его «обиженной ливерной колбасой». Позднее ему пришлось извиниться за эти слова.