СМИ: Президент Финляндии признал, что украинцы устали от конфликта

Президент Финляндии Александер Стубб признал, что жители Украины устали от затянувшегося конфликта. Однако на данный момент переговоры еще невозможны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

При этом, по его мнению, только через продолжение боевых действий можно достичь мира в данном конфликте.

«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя»,- сказал он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.