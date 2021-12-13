СМИ: Препарат от алкоголизма дисульфирам может снизить риск смерти от Covid-19

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам может снизить заболеваемость коронавирусом Covid-19 и смертность от него. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы, пишет газета «Известия».

Специалисты проанализировали данные историй болезни пациентов из американской национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. Были использованы сведения о 944 127 пациентах, которые прошли хотя бы один тест на коронавирус с февраля 2020 года по февраль 2021-го.

При этом 2233 ветеранам был назначен дисульфирам от алкоголизма. У принимавших этот препарат пациентов заболеваемость Covid-19 оказалась на 34% ниже, чем у тех, кто не принимал его. Более того, ни один заболевший из числа пивших дисульфирам не скончался.

«Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей», — подчеркнули авторы работы. Вместе с тем они предупредили, что исследование было наблюдательным и не могло установить причинно-следственную связь между приемом лекарства и развитием болезни.

Комментируя этот результат, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В. А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина предположила, что действующее вещество препарата может связываться с протеазой — ферментом, необходимым для размножения патогена.

В свою очередь заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заметил, что возможная эффективность дисульфирама против Covid-19 предполагалась с самого начала пандемии. На это указывали ученые НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН в статье для Mendeleev Communications.