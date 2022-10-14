СМИ: Прекращено уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау

Правоохранительные органы прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мау обвиняли в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц

