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СМИ: Правительство Ульяновской области может возглавить уроженец Татарстана
Главой областного правительства Ульяновской области могут назначить главу регуправления ФАС Геннадия Спирчагова, который родился в Татарстане. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в региональной исполнительной власти. Причем, действующему председателю регионального правительства Владимиру Разумкову могут предложить занять пост вице-губернатора.
По данным источников, долгих согласований для Спирчагова не потребуется, так как у него хороший послужной список.
Спирчагов родился в Татарстане в 1964-м. Будущий руководитель регионального управления ФАС окончил КГУ (ныне КФУ), работал заместителем директора АО «Гостиничный комплекс „Татарстан“», директором Фонда финподдержки малого и среднего предпринимательства РТ. В начале 2000х занимал должность заместителя межрегионального территориального органа ФСФО России в ПФО. С 2004-го Спирчагов – глава управления ФАС по Ульяновской области.
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