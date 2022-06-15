СМИ: Потанин и VK заинтересовались покупкой «Авито»

Холдинг VK рассматривает возможность покупки сервиса объявлений «Авито» и ведет переговоры с его владельцем – нидерландской компанией Prosus. Также активом заинтересовалась «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным», передает Bloomberg.

Конкретных договоренностей по сделке пока нет, уточняет издание. Сообщается также, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

Напомним, в конце мая Prosus объявила, что хочет выйти из российского бизнеса и продает активы «Aвито». По данным Forbes, эксперты и аналитики в феврале оценивали стоимость сервиса почти в 7 млрд долларов.