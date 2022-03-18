СМИ: Поставщики отказываются от промоакций, предусматривающих скидки на товары

Некоторые поставщики ретейлера X5 Group, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», с конца февраля стали отказываться от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Уточняется, что большинство поставщиков не отказались от скидок, а предупредили торговые сети, что хотят взять паузу, а потом предложить новый промоплан.

В X5 Group пояснили, что предоставлять скидки в магазинах с цены товара можно только с согласования компании-поставщика.

Представитель «Азбуки вкуса» пояснил изданию, что его сеть столкнулась с похожей ситуацией. Однако, по его словам, посетители не заметят отсутствие скидок, поскольку доля ценового промо у ритейлера не превышает пяти процентов.

В пресс-службе сети «Верный» уточнили, что примерно треть поставщиков отказались в последнее время от промоакций. Как объяснил ее представитель, такое решение обусловлено повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушением логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.