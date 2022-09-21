СМИ: поставки газа и угля из России в Китай достигли рекорда

За последние пять лет экспорт российского угля в Китай в августе достиг максимального показателя и составил более 8,5 тонн. По сравнению с прошлым годом ввоз угля из России в КНР увеличился на 57%, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В денежном соотношении экспорт вырос вдвое — в августе Пекин закупил российского угля более чем на $1,4 млрд. На каменный уголь и брикеты пришлось порядка 7,8 млн тонн, еще 0,7 млн — на бурый уголь.

С 10 августа Евросоюз запретил поставку угля и других твердых ископаемых из России в рамках принятия пятого пакета санкций. В Китай РФ нарастила поставки, заменив на

Том рынке Индонезию и Австралию, которые в условиях рестрикций в больших объемах поставляют топливо в Европу.