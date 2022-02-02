СМИ: Полузащитник Хван Ин Бом присоединится к сборам «Рубина» сегодня

В среду вечером полузащитник Хван Ин Бом должен присоединиться к сборам казанского «Рубина» в Турции. Напомним, он выступал за сборную Южной Кореи, которой удалось пробиться на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Накануне полузащитник сыграл в победном для своей сборной матче против сборной Сирии, после которого южнокорейцы квалифицировались на чемпионат мира.

Он прилетит в Турцию в среду и сначала проведет ряд восстановительных тренировок.

Хван Ин Бом перешел в «Рубин» из канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс» за 2,5 млн евро, за это время он провел за казанцев 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.