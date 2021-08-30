СМИ: Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич перешел в греческий АЕК на правах аренды

Дарко Йевтич

Фото: www.rubin-kazan.ru

Греческий АЕК заключил договор с казанским «Рубином» об аренде 28-летнего швейцарского полузащитника Дарко Йевтича. Об этом сообщают сразу несколько греческих СМИ.

По условиям соглашения между клубами игрок будет выступать в АЕКе на правах аренды до конца этого сезона с возможностью выкупа. Скорее всего, летом 2022 года игрок подпишет с греческим клубом полноценный трехлетний контракт.

Напомним, что Йевтич перешел в «Рубин» из польского «Леха» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне швейцарец с сербскими корнями сыграл в 6-ти матчах РПЛ и забил один гол.