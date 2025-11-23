СМИ: план стран ЕС по Украине допускает поэтапное снятие санкций с России

Европейские страны разработали собственный вариант плана урегулирования украинского конфликта в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на британскую газету Telegraph сообщает РИА Новости.

Как следует из текста, европейские государства допускают возможность постепенного и частичного смягчения санкций, введенных против России с 2014 года. По данным газеты, это может произойти после достижения устойчивого мира, при этом ограничения предлагается вновь вводить в случае нарушения условий соглашения.

Встречный план также предполагает, что любые обсуждения территориальных вопросов с Россией должны начаться только после прекращения конфликта на текущей линии соприкосновения. Кроме того, европейские страны настаивают на предоставлении США Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьей НАТО о коллективной обороне.

В документе содержится и предложение направить на восстановление Украины замороженные российские активы, отмечает Telegraph.