news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 ноября 2025 21:48

СМИ: план стран ЕС по Украине допускает поэтапное снятие санкций с России

Читайте нас в
Телеграм

Европейские страны разработали собственный вариант плана урегулирования украинского конфликта в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на британскую газету Telegraph сообщает РИА Новости.

Как следует из текста, европейские государства допускают возможность постепенного и частичного смягчения санкций, введенных против России с 2014 года. По данным газеты, это может произойти после достижения устойчивого мира, при этом ограничения предлагается вновь вводить в случае нарушения условий соглашения.

Встречный план также предполагает, что любые обсуждения территориальных вопросов с Россией должны начаться только после прекращения конфликта на текущей линии соприкосновения. Кроме того, европейские страны настаивают на предоставлении США Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьей НАТО о коллективной обороне.

В документе содержится и предложение направить на восстановление Украины замороженные российские активы, отмечает Telegraph.

#санкции ес против россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани прошел «День правовой помощи детям»

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

22 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025