СМИ: Первая в мире мечеть, «построенная» на 3D-принтере, появится в Дубае

В Дубае появится первая в мире мечеть, которую полностью напечатают на 3D-принтере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эмиратское издание The National.

«Использование технологии 3D-печати позволит уменьшить расход строительных материалов. Кроме того, этот способ не вредит природе и отражает видение нашего мудрого руководства», — заявил газете гендиректор департамента по вопросам ислама и благотворительности ОАЭ Хамад аш-Шайбани.

Инженеры, которые задействованы в создании конструкции, заявляют, что строительство мечети обойдется на 30% дороже, чем обычно. Они объяснили, что слои строительного материала будут укладываться исходя из компьютерной разметки. Возведение объекта начнется в октябре этого года.

По расчетам, «распечатка» продлится четыре месяца, а обустройство здания — еще один год.