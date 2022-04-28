СМИ: воспитанник «Ак Барса» Пайгин вернулся в «Торпедо»

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», защитник Зият Пайгин, воспитанник «Ак Барса», в ближайшее время вернется в «Торпедо».

27-летний защитник выступал за нижегородцев в этом сезоне, но после того как стало известно о досрочном окончании регулярного чемпионата КХЛ, перешел в шведский «Тимро».

В сезоне-2021/22 27-летний Пайгин провел 46 матчей за «Торпедо», на счету россиянина 16 (5+11) очков.

Уроженец Тольятти Зият выступал за казанский «Ак Барс» в 2011-2015, 2016-2017 гг., но прочно застолбить место в основном составе родного клуба ему не удалось. Поэтому, Пайгин помимо «Торпедо», играл в тольяттинской «Ладе», ХК «Сочи», ярославском «Локомотиве».