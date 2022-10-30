СМИ: Открытый после реконструкции мост в Индии рухнул из-за перегруза

Подвесной мост в индийском штате Гуджарат рухнул из-за того, что был перегружен. Об этом очевидцы рассказали информационному агентству ANI, передает ТАСС.

«На мосту была огромная толпа людей. Многие приехали сюда и гуляли, продолжая отмечать Дивали (индийский фестиваль огней]», — рассказал один из очевидцев Амит Пател.

Ранее сообщалось, что на объекте в момент обрушения находились около 500 человек. Телеканал NDTV показал видео, где видно, что мост заполнен людьми, которые следуют друг за другом плотным потоком.

Согласно последним данным, жертвами трагедии стал 91 человек, хотя ранее говорилось о 40 погибших.