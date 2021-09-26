СМИ: Отдельным категориям бюджетников с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября сотрудникам ряда бюджетных организаций в России индексируют заработную плату, сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК».

Повышение коснется сотрудников, которые работают в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и т.д.

Отмечается, что в среднем рост заработной платы составит примерно 4% процентов, этот показатель может меняться в зависимости от региона и профессии.