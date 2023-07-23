СМИ: Один из президентов США предсказал конфликт на Украине еще 30 лет назад

Экс-президент США Ричард Никсон предвидел конфликт на Украине – он упомянул его почти 30 лет назад, 27 апреля 1994 года, в письме к возглавлявшему на тот момент штаты Биллу Клинтону. Все эти годы содержание письма оставалось тайной, и было рассекречено лишь на этой неделе президентской библиотекой Клинтона, пишет The Wall Street Journal.

Никсон, которому на тот момент был 81 год, только что вернулся из двухнедельной поездки по России и Украине. После этого он написал письмо на семь страниц, в котором затронул отношения Москвы и Киева, заявив, что они ухудшаются.

«Обстановка на Украине крайне взрывоопасная. Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто вечеринкой в саду родительского комитета», — предупредил он в письме действующего американского лидера.

Никсон подчеркивал в письме, что американские дипломаты недостаточно серьезно относятся к этому вопросу. «Из-за важности Украины я неохотно призываю вас немедленно усилить наше дипломатическое представительство в Киеве», – написал он.

Напомним, Ричард Никсон — американский политический и государственный деятель, 36-й вице-президент и 37-й Президент США.