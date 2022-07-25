СМИ: Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет РФ

Зарубежные оборонные предприятия начали работать над созданием защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет. В частности, разработки ведут британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, сообщает газета Telegraph.

Британская фирма Cohort занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, заверил ее руководитель Энди Томис.

В свою очередь руководство американской компании сообщило о намерениях сосредоточиться на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. В Raytheon Missiles & Defense уверены, что легче всего повредить систему рассеивания тепла ракеты. При этом публикации отмечается, что в Америке защита от гиперзвукового оружия находится в «зачаточном состоянии», а этот вопрос разрабатывается только в рамках одного проекта.