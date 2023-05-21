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Политика 21 мая 2023 19:45

СМИ: Нужно начать переговоры, в которых Киеву придется признать потерю территорий

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Чтобы конфликт на Украине завершился, необходимо начать мирные переговоры, в которых киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий. Об этом заявил обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт, передает РИА Новости.

«Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — написал автор статьи.

По его словам, даже с учетом американских поставок военной техники и оружия у киевских властей нет ресурсов для успешного наступления. Автор подчеркнул, что жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости.

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