Чтобы конфликт на Украине завершился, необходимо начать мирные переговоры, в которых киевскому режиму придется признать потерю бывших территорий. Об этом заявил обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт, передает РИА Новости.

«Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — написал автор статьи.

По его словам, даже с учетом американских поставок военной техники и оружия у киевских властей нет ресурсов для успешного наступления. Автор подчеркнул, что жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России из-за культурной и языковой близости.