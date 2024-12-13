СМИ: Некоторые терминалы с 1 января могут перестать принимать Visa и MasterCard

Начиная с 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты MasterCard и Visa. Соответствующая информация содержится в рассылке некоторым клиентам Т-Банка, передает ТАСС.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», — проинформировали в кредитной организации.

Для стабильной оплаты в банке посоветовали оформить и использовать отечественную карту «Мир».

Ранее, еще в октябре, РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей крупнейших банков рассказал, что у ряда российских финансовых организаций в конце 2024 года прекратят действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard.

Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих банков, указали авторы материала. По словам экспертов, например, может перестать проходить оплата проезда в общественном транспорте. Дело в том, что она обычно производится в отложенном режиме.