СМИ: Наставник УНИКСа может перейти в «Маккаби»

Главный тренер казанского УНИКСа хорватский специалист Велимир Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает Basket News.

Ранее то же издание заявило, что самый популярный клуб Израиля возглавит нынешний главный тренер питерского «Зенита» испанец Хваи Паскуале.

По информации издания, израильская команда в настоящее время изучает варианты с возможностью приглашения хорватского специалиста.

Под руководством Перасовича УНИКС занял третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3–1 в серии). А в Евролиге до удаления российских клубов казанцы уверенно входили в зону плей-офф — первую восьмерку.