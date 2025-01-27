СМИ напомнили, как ЦРУ готовило теракты в США, чтобы оправдать войну с Кубой

Издание Daily Mail напомнило про операцию ЦРУ в 1960-х годах. Она предполагала теракты против граждан США, чтобы оправдать войну с Кубой. Материал появился после требования президента Штатов Дональда Трампа рассекретить информацию о покушении на экс-американского лидера Джона Кеннеди.

В документе 12 страниц. Его подписало руководство Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) в 1962 году. Там есть данные про операцию, которая называли «Нортвудс». Она предполагала организацию террористических актов в разных американских городах «под чужим флагом», а обвинить в произошедшем планировали Кубу. То есть ЦРУ готовило общественное мнение к военным действиям, с помощью которых хотели свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро.

Согласно документу, кампанию террора могли развернуть в районе Майами, в городах Флориды и в Вашингтоне.

Также по плану хотели атаковать гражданский самолет с агрессивным освещением в СМИ, атаковать кубинских беженцев и напасть на военных США: хотели взорвать американский корабль в заливе Гуантанамо, обвинив потом в ЧП Кубу, тем самым спровоцировав национальное негодование. Находившийся у власти президент Штатов Джон Кеннеди отверг операцию «Нортвудс», прочитав план.