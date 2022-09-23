СМИ написали, как может работать Запорожская АЭС в российской юрисдикции

Сегодня на контролируемой Вооруженными силами РФ части Запорожской области начинается референдум о ее присоединении к России. Если это произойдет, станет актуальным вопрос о механизмах работы крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, которая окажется в российской юрисдикции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что сейчас оператором атомной электростанции продолжает выступать украинский «Энергоатом», хотя с начала марта АЭС находится под контролем российских военных. На станции присутствуют специалисты госкорпорации «Росатом», только для оказания «консультативной помощи».

Однако после вероятного присоединения эксплуатировать АЭС сможет только российское юридическое лицо, отвечающее ряду требований. При этом официальное назначение «Росатома» новым оператором станции создаст новые санкционные риски для госкорпорации. Впрочем, они могут быть снижены, если управлять АЭС станет независимое от корпорации предприятие, пояснил один из опрошенных изданием юристов.

«Переход ЗАЭС в другую юрисдикцию не будет признан за пределами России и может растянуться на годы <…> В результате может сложиться ситуация, когда станция не будет иметь законных оснований для работы: украинский атомнадзор, не признающий АЭС российской, может отозвать лицензии, а Россия еще не успеет их выдать», — предупредил независимый аналитик Дмитрий Горчаков.

При этом МАГАТЭ вряд ли признает Запорожскую АЭС российским объектом — она не сделала этого и с исследовательским реактором в Севастополе после присоединения Крыма. Станция окажется в серой зоне, международное взаимодействие прекратится, констатировал старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий.

Сейчас Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию: пятый блок вывели в холодный останов 8 сентября, а шестой — 11 сентября из-за регулярных обстрелов и обрывов линий электропередачи. По мнению экспертов, с точки зрения безопасности лучше оставить станцию в холодном останове.