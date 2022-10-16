СМИ: Над Белгородом прогремели 16 взрывов, сработала система ПВО

Над Белгородом сегодня сработала система противовоздушной обороны. Примерно в 11.00 над городом прозвучало 16 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

В домах во время взрывов дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин. Уточняется, что звуки были разной громкости – от тихих до очень громких. Официальных комментариев от властей региона по этому поводу пока не поступало, информация о пострадавших также не уточняется.

Ранее сообщалось, что обстрелы приграничных российских районов со стороны Украины стали чаще. Напомним, на этой неделе в городе ракета ВСУ попала в жилой дом, а накануне сообщалось, что в Белгородском районе из-за обстрела с украинской стороны загорелась нефтебаза.

В приграничных регионах страны из-за обстрелов ВСУ введен высокий уровень террористической опасности – в частности, в Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях, в городском округе Керчь и Ленинском районе на территории Крыма.

UPD (11.40): Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным при обстреле были ранены два человека.