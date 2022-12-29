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Политика
29 декабря 2022  09:01

СМИ: На Запорожское направление прибыли российские танки Т-80 БВ

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Российские танки Т-80 БВ прибыли на Запорожское направление. Они в несколько раз превосходят машины украинских военных, и не оставляют шансов боевым машинам противника, пишет РИА Новости со ссылкой на экипаж танков.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — сказал член экипажа танка Т-80БВ.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что на запорожском направлении завершается строительство эшелонированной линии обороны.

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