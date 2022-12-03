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Происшествия
3 декабря 2022  11:27
Полина Шевчук

СМИ: На Украину прибыл польский спецназ

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В город Марганец Днепропетровской области прибыл сводный отряд сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши, которые будут выявлять жителей города, помогавших России. Военнослужащие переодеты в украинскую форму. Руководит ими командование НАТО. Об этом соообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Ранее российские военные неоднократно заявляли о присутствии на территории Украины польских наемников. Так в конце ноября Минобороны РФ сообщало, что были уничтожены 200 польских боевиков в Харьковской области и свыше 100 наемников в ДНР.

 

#наемники #спецоперация на Украине
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