СМИ: Из Канады на Украину отправился отряд спецназа

Отряд военных канадских сил специального назначения перебросили на Украину из-за обострения ситуации вокруг этой страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канадский телеканал Global News, который в свою очередь источники информации не раскрывает.

Собеседники телеканала утверждают, что этот шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства».

Перед спецназовцами поставлена еще одна задача — в случае в случае обострения ситуации на Украине эвакуировать канадских дипломатов, сообщает Global News

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, передает Global News.

Ранее телеканал CBC сообщал, что Канада для помощи в подготовке местных силовиков направила на Украину 200 военных.