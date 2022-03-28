СМИ: На 6 апреля запланирована встреча Путина с призерами Олимпийских игр

На 6 апреля запланирована встреча Президента России Владимира Путина с победителями и призерами зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.

Дубровский уточнил, что дата предстоящей встречи была названа неделю назад. «Об изменении дат нам никто не говорил», — сказал он.

XXIV Олимпийские зимние игры проходили в Пекине с 4 по 20 февраля. На них российские спортсмены завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.