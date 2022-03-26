СМИ: Музыкальный сервис Spotify с апреля полностью уходит из России

С апреля музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает работу в РФ. Об этом сообщили представители компании, передает ТАСС.

В заявлении компании, которое цитирует издание Expressen, говорится, что недавно принятый закон об уголовной ответственности за ложную информацию о Вооруженных силах РФ подразумевает ограничения на доступ к информации, тем самым ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые новости.

«Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», — уточняется в заявлении.

Из России компания планирует уйти в начале апреля. 4 марта Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о Вооруженных силах России.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России уже объявили многие крупные компании.