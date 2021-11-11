СМИ: Минюст подготовил проект КоАП с новыми штрафами для водителей

Министерство юстиции России подготовило обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях, которая предполагает введение ряда новых норм для водителей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Это, в частности, штраф в размере 40 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех лет за «неоднократный» отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. По данным издания, «речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь». В действующей статье 12.25 КоАП за отказ остановиться предусмотрен штраф в 500–800 рублей.

Кроме того, некоторые составы дополнены усиленными санкциями за повторные (в течение года) нарушения. В частности, за повторное управление автомобилем с нечитаемым грязным номером водителю это может грозить штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав. А повторное использование чрезмерной тонировки будет приводить к штрафу в 3 тыс. рублей.

Санкция за стоянку вне специально отведенных «карманов» увеличится с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом она будет применяться не только на автомагистралях, но и на «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3 (включая, к примеру, МКАД). Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 тыс. рублей до 5 тыс.

Будет предусмотрен и штраф в 1–2 тыс. рублей за использование на проезжей части «средств и механизмов, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования» — снегоходов, болотоходов, кроссовых мотоциклов, мотоблоков и так далее.

Вместе с тем планируется полное исключение из КоАП такого вида наказания, как административный арест. На данный момент он применяется за управление автомобиля водителем, лишенным прав, и за нетрезвое вождение, если гражданин ранее был лишен прав или не имел удостоверения.