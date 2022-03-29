СМИ: Минтранс подготовил законопроект, обязывающий службы такси передавать данные ФСБ

Министерство транспорта РФ разработало новую версию законопроекта о такси. Она предполагает, что службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности. Об этом сообщает РБК.

Под службами заказа легкового такси понимаются как агрегаторы, так и таксопарки с собственным приложением заказа такси. Речь идет о сведениях, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Вместе с тем в тексте законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» не уточняется, к какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ.

Кроме того, в случае принятия новеллы службы заказа легкового такси будут обязаны передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

По словам одного из собеседников издания, законопроект будто бы уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

При этом представитель Минюста сообщил, что законопроект находился на рассмотрении у ведомства и заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы отправлено в Минтранс.