СМИ: Минпросвещения РФ не планирует делать второй иностранный язык обязательным предметом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство просвещения РФ не планирует делать обязательным изучение второго иностранного языка в старших классах при получении среднего общего школьного образования, этот предмет может изучаться по желанию учеников и заявлению родителей. Об этом со ссылкой на проект приказа министерства сообщает РИА Новости.

«Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в указанной организации необходимых условий», – приводит РИА Новости выдержку из документа.

Ранее ТАСС, также сославшись на проект приказа Минпросвещения, рассказал о планах сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. При этом была приведена другая цитата, в которой «второй иностранный язык» фигурирует среди предметов, изучение которых на базовом или углубленном уровне предусмотрено учебным планом среднего общего образования.

Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта намечено на 1 сентября следующего, 2027 года.