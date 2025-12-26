СМИ: Минпросвещения направило в школы инструкции по разрешению конфликтов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпросвещения России утвердило новые правила действий руководителей образовательных организаций в случае конфликтных ситуаций. Документ, разработанный для школ и колледжей, уже направлен в регионы, сообщает РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с подготовкой инструкции.

Согласно документу, процесс урегулирования конфликтной ситуации разделен на пять этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней. На первом этапе информация о конфликте доводится до руководителя образовательной организации, устанавливаются основные факты, назначаются ответственные лица. При необходимости к разбирательству предлагается привлекать правоохранительные органы.

На втором этапе проводится детальное выяснение обстоятельств произошедшего: участников конфликта опрашивают, при необходимости с участием психологов, а также устанавливают степень ответственности сторон.

Если разрешить ситуацию на этом уровне не удается, руководству рекомендуется передать ее на рассмотрение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая должна действовать в каждой школе и вузе.

Далее конфликт рассматривает комиссия, которая анализирует материалы и выносит письменное решение. На следующем этапе руководство образовательного учреждения или назначенные ответственные контролируют его исполнение. В случае несогласия с итогами разбирательства участники конфликта могут обжаловать решение в региональной комиссии по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящих образовательных органах, а также у следователей или в суде.

В инструкции также содержатся рекомендации профилактического характера. Образовательным организациям советуют уделять больше внимания правовому просвещению учеников и педагогов, шире использовать медиацию и обеспечивать психологическое сопровождение всех участников конфликтов. Отдельно подчеркивается необходимость защиты чести и достоинства педагогических работников и учета возможных конфликтов интересов.

В документе говорится о необходимости поддержания здорового климата в коллективах. «Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», – отмечается в инструкции.

Кроме того, школьному руководству рекомендовано заниматься профилактикой конфликтов и своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Для этого предлагается проводить индивидуальную профилактическую работу с учащимися, их родителями и законными представителями.

Инструкция была утверждена в декабре на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Документ был подготовлен на фоне участившихся атак в российских школах.