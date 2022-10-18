Министр обороны Британии срочно отправился в США для обсуждения поддержки Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес неожиданно отправился в США для обсуждения помощи Украине. Ранее этот визит никто не анонсировал, сообщает РИА Новости.

«США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для главы минобороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки [Украины]», — приводит слова представителя офиса Премьер-министра Соединенного Королевства газета The Telegraph.

На вопрос о том, были ли сделаны какие-то заявления о выделении новой военной техники для Украины, в офисе Премьера ответить не смогли.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. Страны Запада осудили это решение, начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать различную помощь украинским властям, в том числе военную.