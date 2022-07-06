СМИ: Минфин выделил 1 трлн рублей на индексацию зарплат бюджетников

Минфин России запланировал увеличить зарплатный фонд работников бюджетной сферы на 1,006 трлн рублей в 2023-2025 годах. Это почти в два раза больше, чем в 2022-2024 годах, сообщает РБК со ссылкой на материалы ведомства.

По данным издания, в 2023 году за счет индексации оклады бюджетников вырастут на 104,7 млрд рублей, в 2024 году – на 359 млрд рублей, а в 2025 году – на 541,7 млрд рублей.

Больше всего средств планируется направить военным: их зарплаты проиндексируют суммарно на 547 млрд рублей.

Кроме того, военнослужащим планируется проиндексировать денежное довольствие. Эту сумму увеличат в соответствии с прогнозами инфляции, то есть на 6,1% в 2023 году и на 4% в 2024 и 2025 годах.

Работникам федеральных государственных учреждений за три года хотят выделить 280 млрд рублей, гражданским госслужащим – 120 млрд рублей, прокурорам – 22,3 млрд рублей.

Общего количества сотрудников, которых затронет индексация, ведомство не раскрывает.