СМИ: Минфин РФ предложил Путину легализовать онлайн-казино

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил Президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Об этом со ссылкой на два информированных источника пишет газета «Коммерсантъ».

Среди предложенных Минфином условий – определение оператора организации распоряжением главы государства по предложению Правительства РФ и закрепление механизма приема ставок в онлайн-казино через Единый центр учета переводов ставок (как в случае с букмекерами).

Оператор будет обязан ежемесячно отчислять налог, равный не менее 30% от выручки за вычетом выплаченных выигрышей. В результате дополнительные доходы федерального бюджета, по подсчетам профильного ведомства, должны составить около 100 млрд рублей ежегодно.

Администрирование налога предполагается через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Предусмотрен и возрастной ценз: пользователи должны будут достичь 21 года. Помимо прочего, оператор онлайн-казино и ЕРАИ получат полномочия по профилактике игровой зависимости.

В свою очередь Минфин вместе с «заинтересованными» федеральными органами исполнительной власти, Банк России и ЕРАИ предпримут дополнительные меры по блокировке сайтов нелегальных онлайн-казино и запрету переводов денежных средств их операторам.

На данный момент онлайн-казино в России запрещены, но объем нелегального рынка, включающего около ста действующих заведений, превышает 3 трлн рублей в год. Объем легального сегмента азартных игр (речь идет о букмекерских конторах и тотализаторах) в 2024 году, согласно данным Минфина, равнялся 1,7 трлн рублей.